Filhos podem dar vantagem no IMI este ano

Finanças já estão a enviar as faturas de IMI que terão de ser pagas em abril. Este ano os prédios industriais, comerciais e de serviços vão ter um agravamento extraordinário do valor patrimonial, mas as famílias com filhos vão poder descontar imposto e verão reduzida a taxa máxima de cobrada pelas autarquias. (Texto Isabel Loução Santos)