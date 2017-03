Costa não diz se mantém confiança no governador do Banco de Portugal

A propósito de uma reportagem da SIC, que dá conta que o Banco de Portugal tinha sido avisado dos riscos do BES meses antes da queda, primeiro-ministro diz apenas que Carlos Costa responde perante a supervisão europeia. Reconhece que toda a gente sabe qual a sua posição sobre o governador desde que era secretário-geral, mas o Governo deve "trabalhar com todas as instituições de forma leal e construtiva".