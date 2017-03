CGD: nova comissão tem quatro meses para avaliar

Está constituída a nova comissão de inquérito sobre a Caixa Geral de Depósitos. No espaço de quatro meses, os deputados deverão avaliar o que levou à nomeação da anterior administração liderada por António Domingues, bem como o que levou à queda pouco tempo depois. Ainda não se sabe se vão ser reveladas as sms trocadas entre o ministro das Finanças e o então presidente do banco público