Campeão de Hóquei em Patins vai ser decidido na TVI24

Benfica e FC Porto estão na luta pelo título nacional e as equipas têm os mesmos pontos, mas os “encarnados” têm vantagem no confronto direto. Clube da Luz joga fora com o Sporting, num jogo que a TVI24 vai transmitir em direto, no sábado, às 18:00