Reveladas novas imagens de Marilyn Monroe

Foram registadas durante a rodagem de "O pecado mora ao lado". A rodagem nas ruas de Nova Iorque tornou-se impossível de concretizar graças à pressão de quem passava e do próprio marido da atriz. A cena foi gravada depois, em Hollywood, mas os registos da noite em Manhattan eram muito escassos. No vídeo agora conhecido, Marilyn acena aos fãs antes de tentar gravar a cena que imortalizou a sua imagem no cinema