Os favoritos ao Óscar de Melhor Ator

Entre os cinco nomeados ao Óscar de Melhor Ator há dois favoritos. Casey Affleck, que começou por ser mais conhecido como o irmão mais novo de Ben Affleck, mas que entretanto tem vindo a afirmar-se como um ator de peso e está agora nomeado por "Manchester by the Sea". Denzel Washington é o veterano do grupo. Já ganhou duas vezes, como ator principal e como secundário. Com "Vedações" arrisca o terceiro Óscar na pele de um pai de família em dificuldades