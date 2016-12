O ano de 2016 está a chegar ao fim e o Youtube diuvlgou os vídeos de música mais vistos pelos portugueses. Esta contagem foi realizada segundo o maior número de visualizações, em Portugal.

A preferência musical por temas internacionais é notória, visto que a lista apresenta apenas um single nacional.

10º- “Hasta el Amanecer” de Nicky Jam

O músico e compositor, que já nos habituou a temas de sucesso como “El Perdón” e “Travessuras”, ocupa o último lugar da lista.

9º- “I Took a Pill in Ibiza” de Mike Posner

Uma das músicas que ocupa o sexto lugar das “piores”, segundo a revista Time, chega ao penúltimo lugar dos vídeos musicais com mais visualizações.

8º- “Do You No Wrong” de Richie Campbell

O cantor português Richie Campbell chega à lista para ocupar o oitavo lugar, com o single “Do You No Wrong”.

7º- “Vai” de Calema

A dupla de irmãos de São Tomé e Príncipe compõe a banda Calema e ocupam o sétimo lugar com o tema “Vai”, que é muito popular entre o público jovem.

6º- “This Is What You Came For” de Calvin Harris

O DJ Calvin Harris associou-se à cantora Rihanna e lançaram o tema musical “This Is What You Came For”, que se tornou um sucesso internacional.

5º- “Pillowtalk” de Zayn

O quinto lugar é de Zayn Malik, ex-elemento da boysband One Direction, que se lançou a solo num videoclip ao lado da sua namorada, e modelo, Gigi Hadid.

4º- “Hymn for the Weekend” dos Coldplay

A banda, já conhecida por inúmeros êxitos, entra para o quarto lugar da lista, com o tema “Hymn For the Weekend” do álbum, já disponível, “A Head Full Of Dreams”.

3º- “Work" de Rihanna

O terceiro lugar foi para a cantora e para o músico Drake, que acompanhou Rihanna nesta produção. O tema musical também ficou conhecido pela polémica que envolveu o par romântico.

2º- “Work from Home” de Fifth Harmony

A banda feminina ficou conhecida após a participação no famoso concurso musical “X Factor”, no Reino Unido, onde conquistou o terceiro lugar na final. Nesta lista, as jovens ficaram em segundo.

1º- “Break of Dawn” de Nelson Freitas

O cantor Nelson Freitas conquistou o primeiro lugar desta lista, com o sucesso musical “Break of Dawn”, ao lado de Richie Campbell. O músico destacou-se, este ano, com vários prémios e espetáculos esgotados por todo o país.