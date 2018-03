A TVI Internacional já está disponível na Alemanha. A operadora Wilhelm.tel iniciou as transmissões da TVI Internacional nos estados de Hamburgo e Schleswig-Holstein, no norte do país.

O canal internacional da televisão líder em Portugal chega agora a uma das regiões com maior presença portuguesa na República Federal. A TVI Internacional está agora ao alcance de grande parte dos mais de 115 mil portugueses residentes na Alemanha.

A Wilhelm.tel é uma das operadoras regionais de cabo digital na Alemanha e foi a primeira operadora alemã a oferecer aos clientes o triple play.