A reprodução automática de vídeos no Facebook vai passar a ter som. Isto mesmo foi anunciado pela rede social na terça-feira, em comunicado.

A nova alteração, que vai ser introduzida até ao final do ano, foi testada num número restrito de utilizadores e, segundo a gigante tecnológica, teve “feedback positivo”.

A ideia, explica o Facebook, é dar vida aos clips que vão surgindo no feed de notícias do utilizador.

“Com esta alteração, o som vai surgindo e desaparecendo à medida que aparecem vídeos no feed de notícias, dando-lhes vida.”

Assim, em breve o seu feed de notícias poderá ficar cheio de som.

Mas atenção: se quiser continuar a visitar o Facebook “em silêncio” saiba que vai poder continuar a fazê-lo. Nas definições da sua conta vai ter uma opção para retirar o som à reprodução automática.

Além disso, mesmo que não mexa nas definições, sempre que tiver o telemóvel em silêncio os vídeos também vão ser reproduzidos sem som.

O Facebook introduziu o autoplay em 2013. Em plena época digital, esta ferramenta fez muitas marcas e órgãos de comunicação regressarem à época do cinema mudo, uma vez que a reprodução sem som pedia legendas para chamar a atenção do utilizador. Mas agora, com esta nova alteração, novas estratégias deverão estar a caminho.