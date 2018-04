As autoridades espaciais chinesas comunicaram que a estação espacial desativada Tiangong-1 deverá entrar na atmosfera terrestre entre as 8:11 e 9:33 de segunda--feira, hora de Xangai (00:11 - 01:33 em Lisboa), numa área sobre a ilha britânica de Ascensão, no Atlântico Sul.

A estação espacial deve reentrar numa área limitada pelas coordenadas 19,4 graus oeste, 10,2 graus sul, segundo refere a agência Reuters.

Os cientistas chineses insistem ser "improvável que grandes pedaços cheguem ao chão", .

Anteriormente, os peritos chineses revelaram que a estação espacial entrará na atmosfera a uma velocidade superior a 26 mil quilómetros por hora antes de se desintegrar numa bola de fogo.

A queda na terra deste laboratório espacial chinês, designado Tiangong-1("Palácio Celeste 1"), não deverá provocar danos e oferecerá um espetáculo "esplêndido" similar a uma chuva de meteoritos, garantem as autoridades chinesas.

O "Palácio Celeste 1" foi colocado em órbita em setembro de 2011 e estava programado para fazer uma entrada controlada na atmosfera. Porém, deixou de funcionar em março de 2016, gerando preocupação por uma eventual queda descontrolada.