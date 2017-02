O astronauta francês Thomas Pesquet publicou, esta quarta-feira, uma fotografia noturna do Porto, visto do Espaço. Na imagem publicada no Flickr, no Twitter e no Facebook, é possível distinguir as duas margens do Douro e as pontes que as ligam.

Na legenda, Pesquet escreve “digna rival da capital portuguesa!”.

Isto porque Lisboa já foi retratada do Espaço por Pesquet, astronauta da Agência Espacial Europeia. A 1 de janeiro, o astronauta da Agência Espacial Europeia publicou uma imagem de Lisboa e recordou os seus tempos de piloto. “Bom dia, Lisboa! Um dos meus destinos preferidos quando era piloto: uma aproximação linda antes de aterrar e uma estadia simpática. Espero que a festa tenha sido linda ontem!”.

Já este mês, a 15 de fevereiro, Pesquet publicou uma imagem do Funchal e voltou a lembrar os tempos de piloto: "O Aeroporto Cristiano Ronaldo no Funchal, na Madeira, é um dos mais complicados do mundo para os pilotos. Está à beira-mar e tem uma pista com muitos ventos cruzados."