Elon Musk já cumpriu o prometido. O seu Tesla Roadster já está no espaço após o lançamento com sucesso nesta terça-feira do foguetão Falcon Heavy da SpaceX.

View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O — Elon Musk (@elonmusk) 6 de fevereiro de 2018

O Falcon Heavy descolou de Cabo Canaveral, na Flórida (EUA), às 15h45 locais (mais cinco horas em Portugal). O foguetão gigante é composto por três foguetes em linha (com 9 propulsores cada) e por uma ogiva no topo do central.

Muitas pessoas viram ao vivo o descolar e o prosseguir do processo de lançamento disponibilizado pela SpaceX nas redes sociais. Do solo ainda foi possível ver os dois foguetes laterais que regressaram a Cabo Canaveral depois de se separarem.

Depois foi a vez da separação do foguete propulsor do centro. [O regresso previsto deste a uma plataforma marítima na costa da Flórida ainda não tinha acontecido à hora de atualização deste artigo.]

A subir continuou a cápsula que se abriu com o Tesla Roadster «guiado» pelo boneco Starman enquanto se ouvia «Life on Mars» de David Bowie. O carro está no espaço, mas, afinal, não irá mesmo até Marte. O seu destino será ficar em órbita, se calhar, muitos anos – quem sabe quantos...

A SpaceX disponibilizou o evento em direto nas redes sociais podendo ser revisto.

Segundo relata o «Popular Mechanics», o Tesla Roadster do Starman ficará em órbita à volta do Sol. Tornando-se mais «astro» numa órbita heliocêntrica elíptica que se fará entre as órbitas da Terra e de Marte.

O Falcon Heavy tem 70 metros de altura e é capaz de transportar mais de 66 toneladas. O objetivo da empresa SpaceX é usar o foguetão gigante para transportar satélites mais pesados para o espaço e até, no futuro, seres humanos, graças à sua potência e capacidade apenas superados pela aeronave Saturn V, que atuou nas missões Apollo nas décadas de 60 e 70.

[artigo atualizado às 22h34]