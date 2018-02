O "astrónomo" amador que localizou um satélite perdido há 13 anos admitiu, em entrevista à BBC, que a descoberta foi um “golpe de sorte”. A partir da sua casa, no Canadá, Scott Tilley, 47 anos, encontrou o IMAGE quando procurava o ZUMA, um satélite espião norte-americano, que, segundo o Pentágono, nunca chegou a entrar em órbita e acabou por desaparecer.

A história não convenceu Tilley, que se dedicou a encontrar o ZUMA. E foi durante essa busca que se deparou o IMAGE, o satélite que a NASA lançou em 2000 com o objetivo de analisar o impacto dos ventos solares na atmosfera terrestre. O seu paradeiro era desconhecido desde 2005 e a agência espacial norte-americana deu por concluídas as buscas dois anos depois.

NASA's long 'dead' IMAGE satellite [2000-017A/26113] appears to have come back to life. In the failure report it hopes that after the eclipse season in 2007 it 'may permit a Transponder SSPC reset.' time to call @ISEE3Reboot @NASA? https://t.co/IvDwb3TtRO pic.twitter.com/8vnURdvdDM

— Scott Tilley (@coastal8049) 21 de janeiro de 2018