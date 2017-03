Um jovem russo de 22 anos começou ontem a ser julgado, depois de, em agosto de 2016, ter tentado caçar Pokémons numa igreja, ter gravado um vídeo no local e tê-lo divulgado na internet. A igreja ortodoxa acusa-o de ter ofendido os crentes e ter incitado ao ódio.

Rouslan Sokolovski arrisca uma pena de sete anos de prisão por “incitamento ao ódio e ao insulto, contra o sentimento religioso dos crentes”, explica a agência France Press.

O jovem publicou o vídeo no Youtube a 11 de agosto, onde aparece a tentar apanhar Pokémons, umas criaturas virtuais, durante uma missa. Como banda sonora, usa uma falsa oração com palavrões e, ao sair da igreja, diz: “Não consegui apanhar o Pokémon mais raro de todos: Jesus”.

O vídeo teve 1,6 milhões de visualizações. O local escolhido foi a catedral de Ecaterimburgo, onde aconteceu a execução do último czar da Rússia, Nicolau II, e da sua família, em 1918.

O russo Roulan Sokolovski declara-se inocente, explica que partilhou o vídeo com um objetivo crítico e que está disposto a pedir desculpa.

“Não tinha intenção de ofender ninguém” , afirmou o jovem para se defender, no tribunal local.

Rouslan Sokolovski estava em prisão domiciliária desde setembro, mas não cumpriu as condições e foi detido numa prisão.

"Não pedi às pessoas para verem os meus vídeos. Quem é a igreja ortodoxa para me dizer que tenho de me arrepender?”, disse, num intervalo do julgamento, aos jornalistas.