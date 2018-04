O Facebook tinha anunciado que disponibilizaria a cada utilizador a possibilidade de saber se os seus dados tinham sido ou não recolhidos pela Cambridge Analytica e isso já é possível.

Acedendo a este link, cada utilizador terá a informação se os dados foram ou não recolhidos pela aplicação This is Your Digital Life, desenvolvida pela Cambridge Analytica.

Em todo o mundo, o Facebook estima que 87 milhões de pessoas tenham visto os seus dados recolhidos na sequência do escândalo com esta empresa de recolha de dados, que terá usado esses dados para influenciar as eleições americanas, sendo que mais de 70 milhões serão cidadãos norte-americanos e 2,7 milhões serão da União Europeia.