Numa iniciativa inédita, o Papa Francisco fala pelas 14:00 de Lisboa com os astronautas que se encontram a bordo da Estação Espacial em órbita no espaço.

A Estação Espacial Internacional está a 360 quilómetros da Terra e o Papa está no Vaticano.

Nesta conversa, que é transmitida em direto pelo canal da NASA TV no Youtube, e que pode acompanhar aqui, o Papa Francisco conversa com o astronauta Paolo Nespoli e com os membros da Expedição 53. A tripulação é composta por três norte-americanos, dois russos e um italiano.