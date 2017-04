Um asteroide com cerca de 650 metros de diâmetro vai passar na quarta-feira a uma distância relativamente próxima da Terra, mas sem representar perigo, segundo anunciou a agência espacial norte-americana.

Embora não haja possibilidade de o asteroide entrar em rota de colisão com o nosso planeta, estará muito perto para um objeto espacial desta dimensão", afirmou a NASA em comunicado.

A NASA diz que o asteróide 2014-JO25 passará a 1,8 milhões de quilómetros da Terra. A última vez que passou perto do nosso planeta foi há 400 anos e só voltará a aproximar-se daqui a 2.600 anos.

Em 2004, um asteroide muito maior, com 4,6 quilómetros de comprimento e 2,4 quilómetros de largura passou a 1,54 milhões de quilómetros da Terra, uma distância quatro vezes superior à que separa a Terra da Lua.

A próxima passagem de perto de um grande objeto celeste só acontecerá em 2027, quando o asteroide 199-AN10, com 800 metros de diâmetro, passar a 380 mil quilómetros da Terra, a distância até à Lua.

Na quarta-feira e no dia seguinte, o asteroide deverá ser visível com um pequeno telescópio, uma vez que a sua superfície reflete mais luz do que a da Lua.