As polémicas com o Facebook e Mark Zuckerberg não terminam e, depois do escândalo com a Cambridge Analytica, surgiu uma nova relacionada com a privacidade dos utilizadores da rede social.

Em entrevista à Vox, o CEO do Facebook admitiu que a empresa controla as mensagens que os utilizadores trocam no Facebook Messenger, através de uma tecnologia que faz um scan às fotos e links partilhados em conversações, para assegurar que o conteúdo cumpre as regras.

Zuckerberg deu o exemplo de umas mensagens trocadas no Myanmar, a propósito de uma tentativa de "limpeza étnica" dos Rohingya, e que foram impedidas de continuar e os utilizadores bloqueados.

Recordo-me de que num sábado de manhã em que recebi um telefonema e detetámos que as pessoas estavam a tentar espalhar mensagens sensacionalistas através do Facebook Messenger para cada um dos lados do conflito. Nesse caso, os nossos sistemas conseguem detetar o que se está a passar e impedimos que essas mensagens continuassem”, afirmou na entrevista.

Esta revelação originou polémica, já que os utilizadores viram a privacidade exposta e levantou questões sobre a forma como o Facebook trata os dados pessoais dos utilizadores. Por isso, mais tarde, em comunicado, o Facebook explicou que este controlo serve apenas como precaução e não para vender a informação para agentes publicitários.

Por exemplo, quando se envia uma foto pelo Messenger, os nossos sistemas automáticos verificam-na utilizando tecnologia de correspondência entre fotos para perceber se há exploração da imagem de crianças ou quando se envia um link se se está a enviar um vírus. O Facebook desenhou estas ferramentas automatizadas para podermos parar rapidamente comportamentos abusivos na nossa plataforma”,

As mensagens de Zuckerberg são apagadas...na caixa de entrada de quem as recebe

A polémica não acaba na revelação geral do Messenger, já que há outra nuance na política do Facebook que está a gerar controvérsia.

As mensagens que o CEO da empresa troca com outros utilizadores são eliminadas, quer na conta dele quer na da pessoa que a recebeu. Normalmente, cada pessoa tem gestão completa sobre a própria caixa de mensagens, podendo apagar o que envia e o que recebe, mas não tem o poder de eliminar as mensagens que enviou na conta dessa pessoa que a recebeu. Ora, Zuckerberg e outros executivos da empresa têm esse poder.

A descoberta foi feita pela empresa TechCrunch, que notou uma grande discrepância entre o número de e-mails recebidos por mensagens recebidas no Facebook e o número real de mensagens nas caixas dos mesmos.

A rede social já reagiu e refere que esta política foi tomada em 2014, depois da Sony Pictures ser "hackeada" e mensagens dos executivos reveladas.

O Facebook respondeu à TechCrunch e explicou que " limitou o período de retenção das mensagens do Mark no Messenger" e que tudo foi feito " em total conformidade com as obrigações legais de preservar as mensagens".

Estas polémicas acontecem após a vasta polémica internacional com a empresa Cambridge Analytica, acusada de ter recuperado dados de milhões de utilizadores da rede social, sem o consentimento destes, para elaborar um programa informático destinado a influenciar o voto dos eleitores, favorecendo a campanha de Donald Trump.

A 11 de abril, Mark Zuckerberg responderá na Câmara dos Representantes do Congresso norte-americano.