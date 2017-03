A frase “Passa por cima!”, que tanto se ouve nas filas de trânsito, ganha novo significado. O A2ZFX, um estúdio de efeitos especiais, criou um jipe que consegue, literalmente, passar por cima dos outros carros.

Denominado Hum Rider, o veículo foi produzido para um anúncio da Verizon, que o utiliza para promover o novo serviço, o Hum, que por um valor mensal disponibiliza no smartphone e através de uma aplicação, assistência em viagem, diagnóstico do veículo e rastreio em caso de roubo.

Voltando ao Hum Rider, baseia-se num Jeep Grand Cherokee com um chassi construído à medida. Toda a mecânica original do jipe desapareceu e, no lugar, surgiu um motor Honda, que alimenta a bomba hidráulica. Esta permite alargar as vias, subir o carro e mesmo fazê-lo andar para a frente e para trás, como se fosse uma grua.

Mas se este jipe pode aumentar a largura das vias e a altura pelo simples acionar de um botão, a verdade é que a capacidade de subir não ultrapassa o metro e meio de altura. Por isso, está condenado a passar apenas por cima de pequenas viaturas, como os modelos Clio, Polo e Fiesta. Sendo que nada pode fazer em relação aos SUV e outros carros mais volumosos que circulam nas estradas.

O jipe pesa quase quatro toneladas (mais precisamente: 3.855 kg) e apenas foi construída uma unidade. Para já, não há notícia de que um modelo deste tipo chegue às linhas de produção de uma marca automóvel.