Carregadores de telemóvel danificados ou comprados sem ser da marca original do dispositivo podem comprometer o funcionamento do mesmo e até pôr em perigo o utilizador.

Testes feitos em carregadores e aparelhos falsificados ou estragados mostram que a capacidade de funcionamento não é adequada e pode comportar vários riscos.

A Trading Standards, uma empresa britânica de consciencialização para a segurança do consumidor, revelou em 2016 um teste cujos resultados são preocupantes. De 400 carregadores Apple falsificados submetidos a teste, 397 falharam em requisitos de segurança.

Muitas vezes o perigo está associado à transmissão de corrente elétrica. Cabos de origem duvidosa estão, geralmente, mal preparados para receberem energia de alta tensão, por falta de isolamento adequado contra descargas elétricas, conta Leon Livermore, CEO da empresa.

“Produtos falsificados ou de segunda mão têm origem desconhecida e podem custar a casa ou até mesmo a vida", disse Livermore, citado pela BBC.

Quando os cabos não são bem desenvolvidos, podem falhar também na interrupção de transmissão energética nos casos em que as baterias estão carregadas a 100%. Se não houver essa garantia, pode fazer com que os aparelhos se viciem e percam a qualidade.

Esta carga excessiva pode dar origem a outro problema: pode fazer com que haja sobreaquecimento, levando, em última instância, à explosão da bateria, alerta a organização Eletrical Safety First (Segurança Elétrica Primeiro).

Nesse caso, não só o aparelho, mas também a casa e até o utilizador podem estar em perigo.

A empresa de segurança elétrica analisou aparelhos não originais e também encontrou defeitos que podem comprometer os telemóveis e até o bem-estar dos utilizadores.

De acordo com a Eletrical Safety First, cabos mal soldados e componentes internos estragados podem levar a curto-circuitos, que comprometem o uso dos mesmos.

No caso de carregadores originais, estarem danificados também pode ser perigoso, sobretudo se houver crianças a usar ou no mesmo espaço. Os carregadores têm a função de transmitir energia elétrica e, no caso de cabos sem a película exterior protetora, o contacto com os transmissores de carga pode ser perigoso.

Cobrir a parte danificada do cabo não resolve o problema. Nesse caso, o melhor mesmo é comprar um novo, de preferência que não seja falsificado.