Um iPhone explodiu no interior de um cabeleireiro, em Hanoi, Vietname, no dia 25 de janeiro. Apesar de o incidente ter ocorrido há cerca de duas semanas, o vídeo captado pelas câmaras de vigilância só foi inicialmente partilhado no YouTube no dia 6 de fevereiro.

Era um dia de trabalho normal no salão, até ao momento em que o telemóvel explodiu.

De acordo com os meios de comunicação locais, a causa do incidente ainda é desconhecida.

A explosão ocorreu numa zona do salão que não entrava no ângulo de gravação da câmara, mas, no canto inferior esquerdo, é possível ver o clarão da explosão. A origem do fogo só foi identificada quando os trabalhadores do estabelecimento filmaram o telemóvel de perto. Tratava-se de um iPhone 6s.

O aparelho ficou separado em dois e completamente queimado. Como reportam os meios de comunicação locais, após a explosão, a bateria permaneceu a arder no chão, até os funcionários do espaço apagarem o fogo com água.