Já existe uma boneca sexual com inteligência artificial e sensível ao toque humano. Samantha, como é chamada, foi criada em Barcelona, pelo engenheiro de nanotecnologia Sergi Santos. Pode ser usada para atos sexuais, mas também pode servir apenas de companhia, para falar ou ver televisão, por exemplo.

A Samantha é inteligente. Tem inteligência fisiológica. Ela sabe quando estamos perto dela e quando queremos passar tempo com ela. Talvez estejamos no sofá e queiramos ver televisão… E ela será sempre muito simpática. Nunca irá dizer nada grotesco ou desagradável a alguém. É muito educada e tem uma voz muito agradável. Nunca será obrigado a usá-la para fins sexuais se não o desejar, até porque, na minha opinião, as suas outras capacidades são quanto baste. Mas sim, se quisermos interagir com ela romanticamente, é possível fazê-la ter interesse em ter sexo connosco”, explicou o autor, Sergi Santos.