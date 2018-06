Eindhoven será a primeira cidade do mundo a ter casas impressas em 3D.

Em 2019, cinco casas estarão prontas para habitação, englobadas no Project Milestone (Projecto Marco Histórico).

A Van Wijnen, construtora responsável pelas casas, refere que esta inovação será importante para a Holanda, por diversos fatores. Primeiro porque vai revolucionar o mercado da habitação, reduzindo o tempo de construção. Segundo porque vai oferecer uma solução à escassez de trabalhadores das obras no país. Em terceiro lugar porque vai também tornar possível a redução do consumo de cimento no processo de construção, explicou um dos gerentes da firma, citado pelo The Guardian.

A Universidade de Eindhoven está a trabalhar em conjunto com a Van Wijnen para criar a tecnologia necessária para a construção das casas.

Segundo o gerente da empresa, a máquina que será utilizada para criar o material de construção será um braço robótico gigante com uma mangueira que deita uma fórmula especial de cimento cuja textura é semelhante à de chantilly. A sobreposição deste material dará profundidade e consistência às paredes.

Mesmo assim, nesta primeira fase, será necessário utilizar "cimento normal" para uma maior estabilidade.