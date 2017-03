Um rápido, preciso e versátil teste com base em papel pode determinar o tipo de sangue em segundos, anunciou esta quarta-feira a Associação Americana para o Avanço da Ciência.

O teste não precisa de equipamentos especializados e é uma abordagem mais económica para determinar o grupo sanguíneo.

Após a análise de 3.550 amostras clínicas de sangue o teste demonstrou uma taxa de exatidão superior a 99,9%, sendo que as únicas inconsistências aconteceram em ensaios com tipos de sangue muito raros.

Ao contrário dos testes convencionais de tipo de sangue (microplacas ou colunas de gel), tecnicamente mais exigentes e lentos na produção de resultados, o novo método classificou as amostras nos grupos sanguíneos A, B e O e fator Rh em menos de 30 segundos e com apenas duas ações simples.

Para criar o teste os cientistas aproveitaram as reações químicas entre as proteínas do soro sanguíneo e um corante designado “verde de bromocresol” quando misturados num papel absorvente.

Os investigadores utilizaram uma pequena amostra numa tira de papel de teste contendo anticorpos que reconheceram diferentes tipos de sangue e os resultados apareceram como diferentes cores. Com um pouco mais de tempo, mas sempre menos de dois minutos, foi possível identificar também vários tipos raros de sangue.