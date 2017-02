Além do Facebook, da Google e das promessas de outros gigantes da informática, que já se comprometeram a fazer o seu melhor para despistar notícias falsas, com o aproximar das eleições em França e na Alemanha, também as escolas norte-americanas tomaram a questão como urgente. Muitos são os professores que começam a instruir os alunos para que estes consigam distinguir os factos da ficção, no que toca a notícias online. A Universidade de Kean, em Nova Jérsia, foi uma destas instituições de ensino.

A iniciativa deveu-se à avalanche de informações enagnosas que surgiram online, durante a campanha presidencial americana.

Acho que apenas a educação pode resolver este problema", afirmou Pat Winters Lauro, professora na Universidade de Kean, Nova Jérsia.

Técnicas e truques

Segundo avançou agência noticiosa Associated Press, a primeira dica a ter conta passa por verificar se o endereço URL da notícia parece autêntico. Para tal, é importante estar atento a exemplos como “com.co”.

Face a situações deste tipo, é indicado carregar em “contactos” ou em “sobre”, para se verificar a fiabilidade do site em questão. Além disso, existem normalmente links associados ao corpo da notícia que podem ajudar a “desconfiar” da sua natureza.

Por outro lado, convém ter em conta que se as informações aparentarem ser verdadeiras, o mais provável é que outros sites de informação também as noticiem.

Outro ponto a ter em atenção é, naturalmente, a escrita. Se, a título de exemplo, existirem demasiados pontos de exclamação, o mais provável é que a informação não seja de confiança.

As dicas das universidades norte-americanas referem também que na maioria das notícias há sempre referências a pessoas. Podem, por isso, servir de pista para verificar a credibilidade da matéria. Basta pesquisar esses nomes no Google ou noutro motor de busca: se não surgirem em nenhum campo de informação, o mais provável é que a história seja falsa.