Muitos terão pensado que se tratava efectivamente de uma prova de vida extraterrestre, tal o formato bizarro do rasto que no passado dia 23 iluminou os céus da Califórnia. Muitos não hesitaram em fotografar e publicar aquilo que parecia não ter explicação. As imagens divulgadas nas redes sociais tiveram explicação pouco depois. Na realidade, trata-se do lançamento programado do foguetão Falcon 9 de Elon Musk, pela Space X.

Até o próprio Elon Musk brincou com as imagens no Twitter.