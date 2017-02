A descoberta de um fóssil de dinossauro fêmea grávida, com cerca de 245 milhões de anos, revelou que o animal, do grupo archosauromorpha, que inclui os antepassados das aves e crocodilos, dava à luz e não se reproduzia com ovos.

Antes da investigação, coordenada por Jun Liu, da Universidade de Tecnologia de Hefei, na China, e publicada esta terça-feira na revista Nature Communications, não era conhecida esta forma de reprodução nos répteis do grupo archosauromorpha.

A equipa de Jun Liu descreve o novo fóssil de dinocephalosaurus, um réptil marinho com um pescoço muito longo, encontrado na China, e um embrião em avançado estado de desenvolvimento preservado no abdómen do animal adulto, provando que não há "qualquer impedimento geral contra a possibilidade de os 'archosauromorpha' darem à luz".

A análise da história da evolução dos 'dinocephalosaurus' indica que o sexo da descendência era determinado geneticamente, o que é diferente em outras espécies como crocodilos e algumas tartarugas, em que o sexo é definido pela temperatura dos ovos no ninho.

Os cientistas concluíram que a determinação genética do sexo pode ter sido uma pré-condição para a forma de reprodução nos dinocephalosaurus.