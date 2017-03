As notícias em torno de Cristiano Ronaldo continuam, mesmo quando fora dos relvados ou associado a imprensa cor de rosa.

Desta vez, o melhor jogador do mundo foi homenageado e agora tem um aeroporto internacional com o seu nome. Mas não só.

Durante a cerimónia em que foi atribuído o nome de Cristiano Ronaldo ao Aeroporto da Madeira, foi descerrada uma placa com a nova designação do aeroporto e um busto, que pelos vistos e de acordo com as redes sociais, pouco se assemelha com o jogador.

A “nova” cara de Cristiano Ronaldo têm sido motivo para piadas na internet, inclusive jornais internacionais, vários jornalistas e até figuras públicas.

As páginas do Twitter vão-se enchendo de comentários originais e apelativos a esta que já é a segunda estátua na Madeira, em homenagem ao jogador. E tão ou mais polémica que a primeira.

📸. Estátua de Cristiano Ronaldo no Aeroporto da Madeira que virou alvo de chacota na media pic.twitter.com/FFFnt8K5H1 — Diário do Futebol (@diariodofut_) 29 de março de 2017

Este busto de Cristiano tiene un aire a Rodolfo eh @auronplay pic.twitter.com/UkQ0MaNVDd — Big Casami (@AlejandroCasami) 29 de março de 2017

'Looks more like Niall Quinn to me' - Cristiano Ronaldo's bronze bust may be the worst of all-time https://t.co/Rrt3mhIaLv pic.twitter.com/z65fC8CMUN — Independent Sport (@IndoSport) 29 de março de 2017

Entre este busto d Cristiano y el d 'Art attack' me quedo con el segundo!!!! 😂😂😂 https://t.co/nYmsrMQz01 — noelia garcia (@noeliagava) 29 de março de 2017

Também o jornal The Guardian não se ficou atrás na forma como noticia a homenagem feita ao jogador do Real Madrid.

Cristiano Ronaldo tem um aeroporto em sua homenagem... e um busto duvidoso"

Mas quando pensamos que as piadas são suficientes, surgem sempre novas e tão apelativas aos seguidores do melhor do mundo.

O aeroporto da Madeira tem o nome de um jogador da bola, e dois putos que tomaram drogas em 1917 vão passar a ser santos. — Carlos Rodrigues (@carlosefr) 29 de março de 2017

Desculpem, mas não faz qualquer sentido o gajo da Máscara receber um busto no aeroporto da Madeira. pic.twitter.com/MQJu3Da0PP — Pedro (@pedroquintaoo) 29 de março de 2017

Quem fez esse busto do Cristiano Ronaldo devia ser um grande fã de Messi! 😂😂😂 pic.twitter.com/tbhnSW7RNX — Resenha da Torcida (@ResenhadTorcida) 29 de março de 2017

The Cristiano Ronaldo bust at the airport carrying his name. This is Art Attack... pic.twitter.com/tTVmQBMgms — Simon Peach (@SimonPeach) 29 de março de 2017