A 7ª edição do Secret Story - Casa dos Segredos terá uma app para iOS e Android com um sistema de Inteligência Artificial.

A partir de domingo, pode fazer download da app e ver as galas e nomeações do programa em direto, atribuindo emoções a cada concorrente.

Quando o programa está no ar, os utilizadores terão acesso a dois botões para exprimir as suas emoções relativamente ao que se está a passar na emissão: Amor ou Ódio.

Paralelamente, e a partir da segunda gala, a app começará a cruzar estas opiniões dos utilizadores com o reconhecimento facial dos concorrentes em cena, atribuindo-lhes uma pontuação em percentagem.

A popularidade dos concorrentes poderá ser acompanhada, em tempo real, através de gráficos.

A app, da autoria da TVI e da Viva Superstars, continuará a permitir votar, além de conter conteúdos exclusivos do programa.

Na edição anterior do Secret Story, a app do programa contou com cerca de 16 milhões de interações.