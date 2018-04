A empresa italiana de assentos de avião Aviointeriors criou um novo modelo que permite aos passageiros esticar as pernas ou ir em pé durante as viagens de avião. Os novos bancos vão permitir o transporte de mais passageiros e aumentar o conforto durante as viagens,

Com estes novos modelos, sempre que um passageiro estiver farto de estar sentado já não precisa de se levantar e ir caminhar pelos corredores do avião. Ao invés disso, pode ajustar o banco de forma rápida e prática e continuar confortavelmente a sua viagem.

A proposta foi dada a conhecer na "Aircraft Interiors Expo" deste ano, em Hamburgo, Alemanha.

A empresa italiana garantiu que este tipo de cadeiras não tem nenhum custo extra para os passageiros que queiram usufruir desta experiência.

A empresa comparou a posição do passageiros no assento com a de uma pessoa montada a cavalo, referindo que os "cowboys" aguentam estar sentados durante horas sem se sentirem desconfortáveis.

Apesar de projetos idênticos já terem sido concebidos por outras empresas, a Aviointeriors garantiu que a sua versão, designada de SkyRider 2.0, é uma versão inovadora e melhorada, que não só traz benefícios para os passageiros, como também para as companhias aéreas.

O design deste assento permite aumentar o número de passageiros, aumentando também o lucro para as companhias aéreas", disse um porta-voz da empresa à CNN.

Alguns especialistas em aeronaves apontam, no entanto, alguns obstáculos à implementação deste tipo de bancos, nomeadamente eventuais atrasos na retirada de passageiros ou a falta de espaço para guardar objetos pessoais debaixo dos assentos.