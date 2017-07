O novo modelo de comboio de alta velocidade designado por “Alfa-X”, capaz de atingir os 360 quilómetros por hora, vai começar a ser testado em 2019 pela companhia ferroviária japonesa JR East.

De acordo com o porta voz da empresa, este primeiro protótipo será constituído por cerca de dez vagões e será o primeiro passo para uma nova geração de comboios de alta velocidade japoneses.

A empresa já possui outros comboios de alta velocidade, nomeadamente os do modelo “Shinkasen”, atualmente em circulação no Japão, usados na linha que liga Tóquio à região de Tohoku (norte), que conseguem atingir os 320 km/h.

O “Alfa-X” deverá ser constituído por dois carros dianteiros, um deles com a dianteira mais longa do que o modelo atual, e o outro com o mesmo comprimento mas com uma forma diferente. A empresa também vai criar a possibilidade de reduzir a pressão do ar quando o comboio entra num túnel.

Esta nova geração de comboios de alta velocidade vai começar a circular ao mesmo tempo que está prevista a extensão da linha de alta velocidade até à cidade de Sapporo, na ilha de Hokkaido.