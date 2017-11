A Media Capital anunciou esta terça-feira dois novos projetos digitais. O grupo de media é o parceiro português do The Weather Channel, o maior site de meteorologia do mundo.



A Media Capital anunciou também o TVI Digital Space, um espaço inovador que permitirá a produtores de conteúdos de vídeo digital fazerem as suas criações. Este novo espaço estará disponível na Plural, a maior produtora da Península Ibérica, detida pela Media Capital.



O anúncio foi feito por Bruno Santos, diretor de programas e antena da TVI, na gala dos Blogs do Ano. Os Blogs do Ano premeiam os melhores blogs e vlogs de Portugal.