Uma mensagem com um ponto negro consegue bloquear a aplicação das mensagens do iPhone. Esta ameaça, que já tem o nome de "Ponto negro da morte", afeta as versões iOS 11.3 e a beta do iOS 11.4.

De acordo com o Mashable, este bug foi criado por um youtuber que se autointitula EverythingApplePro. Na verdade não é o ponto negro que bloqueia a aplicação, mas o texto unicode, que não é visível para o utilizador.

Depois de o utilizador abrir a mensagem, a aplicação bloqueia porque não consegue processar os milhares de caracteres invisíveis, que estão escondidos na mensagem.

O problema pode ser resolvido se o utilizador apagar a mensagem a partir de um outro dispositivo como um computador Mac.

Os utilizadores de iPhones com 3D Touch têm mais uma alternativa: premir o ícone da aplicação por breves segundos de modo a surgir o menu de "ações rápidas", depois o utilizador deve escolher a opção "nova mensagem".

A Mashable contactou a Apple para saber se e quando é que vão retirar este bug. A marca respondeu que vai dar explicações assim que for possível.