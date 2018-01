A empresa Intel veio hoje a público falar sobre o problema com os seus processadores, que aponta para uma falha de conceção comprometedora para a segurança dos aparelhos. A marca diz que os utilizadores dos seus produtos não precisam de se preocupar, uma vez que a perda de desempenho é mínima. Só os serviços mais complexos estão a ser afetados, no entanto, em percentagens muito reduzidas.

A Intel deixa a garantia de que este problema está a ser resolvido de forma rápida e eficaz.

Estamos comprometidos com a segurança do produto e do cliente, e em colaboração com muitas outras empresas de tecnologia, incluindo a AMD, Arm Holdings e vários fornecedores de sistemas operacionais, para desenvolver uma abordagem que resolva esta situação o mais rápido possível."