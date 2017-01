A Grécia rejeitou uma proposta de Portugal para acolher centenas de refugiados de etnia yazidi. A notícia é avançada pela Associated Press esta quarta-feira. Segundo esta agência de notícias, as autoridades de Atenas rejeitaram a oferta porque não querem abrir um precedente e consideram que escolher os refugiados tendo em conta a etnia é uma forma de discriminação.

O ministro grego para as Migrações, Ioannis Mouzalas, considera que a proposta apresentada por Portugal é "injusta" para os outros países e fala em discriminação.

“Um Governo não pode discriminar tendo em conta a raça", sublinhou, em declarações à Associated Press.

O governante explica ainda que a Grécia rejeitou o pedido de Portugal também para evitar que outros países comecem a escolher os refugiados com base na religião ou etnia.

Coming Wednesday: Greece rejects resettlement offer for Yazidi refugees, say singling out the persecuted minority is discriminatory. pic.twitter.com/OUGjwlUTU5 — The Associated Press (@AP) 24 de janeiro de 2017

As declarações do ministro grego surgem depois do ministro-Adjunto, Eduardo Cabrita, ter afirmado esta terça-feira, no parlamento, que 30 refugiados da minoria religiosa cristã vão chegar a Portugal nas próximas duas semanas.

O governante assegurou que o grupo de 30 refugiados yazidi será acolhido em Guimarães e que até ao final de março vão chegar mais 100 pessoas da mesma comunidade, que serão acolhidas em Lisboa.

Eduardo Cabrita destacou que Portugal poderá receber até 400 pessoas, tendo sido um dos únicos dois países europeus, a par com a Alemanha, que se disponibilizaram para acolher pessoas yazidi.

Portugal pediu para acolher refugiados yazidi por considerar que é uma comunidade maltratada, que merece uma protecção especial.

Os yazidi são uma comunidade étnico-religiosa que tem sido alvo de perseguições e massacres por parte dos terroristas do Estado Islâmico, como parte de uma campanha para retirar do Iraque e da Síria todas as influências não muçulmanas.