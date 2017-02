Quatro voos da transportadora aérea SATA foram cancelados esta quarta-feira os Açores devido ao agravamento do estado do tempo, tendo um outro divergido, disse à agência Lusa o porta-voz da companhia, António Portugal.

De acordo com António Portugal, o voo da Azores Airlines, que assegura as ligações para fora do arquipélago, com origem em Lisboa e destino a ilha Terceira, divergiu para Ponta Delgada com 77 passageiros.

“Estes passageiros serão encaminhados ainda hoje para a Terceira em voos da Sata Air Açores”, que faz as ligações entre as ilhas da região, informou o porta-voz.

A transportadora também cancelou os voos Terceira-Flores-Terceira, com um total de 113 passageiros, e Terceira-Graciosa-Terceira, com 45.

“Todos estes passageiros estão protegidos em voos a realizar na quinta-feira”, adiantou António Portugal, acrescentando que o resto da operação da companhia aérea está a decorrer com normalidade, registando-se alguns atrasos.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sob aviso vermelho, que corresponde a uma situação meteorológica de risco extremo, as ilhas do grupo ocidental (Flores e Corvo) e central (Faial, Pico, Terceira, São Jorge e Graciosa), devido à previsão de agitação marítima.

O IPMA emitiu ainda avisos laranja e amarelo devido à previsão de vento naquelas sete ilhas.

O aviso laranja, o segundo mais grave de uma escala de três, representa uma situação meteorológica de risco moderado a elevado, enquanto o aviso amarelo, que lhe sucede na escala, significa uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.