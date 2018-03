O mau tempo no centro e norte da Europa levou esta quinta-feira ao cancelamento de 10 voos com origem nos aeroportos de Lisboa e do Porto, disse à agência Lusa uma fonte da ANA - Aeroportos de Portugal.

Os 10 voos cancelados tinham como destino os aeroportos de Genebra, na Suíça, que foi encerrado esta manhã devido à neve, e do Reino Unido.

No site da ANA verifica-se também o cancelamento de dois voos tendo como destino e origem o Funchal, na Madeira.

O aeroporto de Genebra foi encerrado esta manhã na sequência de um nevão, anunciaram as autoridades aeroportuárias suíças.

"Em virtude das condições meteorológicas, o aeroporto de Genebra está fechado ao tráfico aéreo até nova ordem", explicam as autoridades suíças, sem indicarem qualquer previsão para a reabertura.

Os passageiros foram aconselhados a "não se descolarem ao aeroporto neste momento".