O mau tempo fez voar telhados de instalações de cinco empresas da zona industrial da Várzea, concelho de Barcelos, esta sexta-feira. A expressão que os Bombeiros Voluntários de Barcelinhos utilizaram, em declarações à Lusa, foi mesmo que "foram pelo ar". A causa foi o vento muito forte.

Foram pelo ar, devido aos ventos muito fortes, os telhados de vários pavilhões. Há ainda outras empresas afetadas pelo embate dos destroços. Não é possível ainda adiantar os prejuízos mas tudo indica que são elevados"

O adjunto do comando daquela corporação, Rui Araújo, explicou que o alerta foi dado às 06:19 e disse que as cinco empresas estão a laborar “quase normalmente, embora uma delas, com sete dos seus nove pavilhões afetados, esteja a trabalhar só parcialmente".

A mesma fonte indicou que "está uma empresa no local a tratar da limpeza dos destroços".