Uma mulher foi detida pela Polícia Judiciária depois de ter esfaqueado o marido por cinco vezes no tórax na madrugada desta quinta-feira, no centro do Funchal, Madeira. As agressões, feitas com uma faca de cozinha, aconteceram num quadro de violência doméstica.

De acordo com o que a TVI apurou no local, foram os vizinhos que, perante o barulho, deram o alerta e chamaram quer a PSP quer os serviços de emergência.

Quando a equipa médica chegou ao local, o homem, de 66 anos, já estava em paragem cardiorrespiratória. Foi reanimado e transportado para o hospital, onde foi operado de urgência.

O homem encontra-se internado nos cuidados intensivos, com prognóstico reservado.

A mulher, de 56 anos, que se entregou às autoridades, foi detida e vai ser presente às autoridades judiciais para a aplicação de medidas de coação.

Segundo o que a TVI apurou no local, o quadro de violência doméstica era conhecido tanto pelos vizinhos como pelas autoridades. Ambos apresentaram várias queixas de violência doméstica na PSP e diziam que um dia iriam matar o outro.