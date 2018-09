Ficou em liberdade um homem suspeito de agredir a companheira e os filhos durante vários anos. O homem foi ouvido pelo Ministério Público, que decidiu mantê-lo em liberdade. O caso, que aconteceu no Barreiro, foi denunciado por uma vizinha.

Depois de ouvir, numa tarde, gritos das crianças, discussões e louça a partir dentro da habitação da família, esta vizinha chamou as autoridades, que ao chegarem ao local se depararam com a casa destruída.

O homem, que era consumidor de droga e álcool, terá ficado sozinho em casa com os menores numa altura em que a mãe foi trabalhar e agrediu-os com violência.

“Ele ficou sozinho com as crianças, uma vizinha ouviu gritos e chamou a polícia", disse a mulher, identificada com o nome fictício Maria, à TVI24.