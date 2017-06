A Polícia Judiciária anunciou esta quarta-feira a detenção de um jovem de 16 anos suspeito de violar, no Porto, uma menor “com dificuldades cognitivas” .

Em comunicado, a PJ refere que a Diretoria do Norte “identificou e deteve um jovem de 16 anos, pela presumível autoria do crime de violação, na cidade do Porto.

A vítima é uma menor de 17 anos de idade, com dificuldades cognitivas”, acrescenta a PJ.

De acordo com aquela força policial, a violação terá acontecido na tarde de terça-feira, no Porto.