Dois jovens morreram nesta madrugada em Montalegre, distrito de Vila Real, na sequência de um despiste automóvel.

Segundo fonte dos bombeiros, citada pela Lusa, o acidente ocorreu na vila, perto das 02:00, tendo a viatura em que seguiam as vítimas embatido “com alguma violência” num muro e numa casa, na rua Lama de Moinho.

Os dois ocupantes, com cerca de 25 anos, “entraram em paragem cardiorrespiratória”, acabando por morrer no Serviço de Urgência Básico (SUB) de Montalegre.

No local estiveram duas ambulâncias, meios de desencarceramento e cerca de uma dezena de bombeiros dos voluntários da vila.