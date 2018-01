Vários cães de caça morreram este sábado, durante uma montaria ao javali, na zona de Figueira de Castelo Rodrigo, Guarda, confirmou à TVI fonte da GNR. Desconhece-se a causa das mortes, mas existe a suspeita de envenenamento. A GNR já está a investigar.

Fonte do Comando Territorial da GNR da Guarda, adiantou que a Guarda foi chamada ao local e quando chegou, encontrou os vários cães já cadáveres. A mesma fonte explica não ser ainda possível confirmar o envenenamento dos animais, adiantando que o caso está ainda em análise.

Um dos caçadores, João Salvador, disse à TVI que os animais foram envenenados. O jovem confirma que viu cerca de sete cães mortos, mas admite que possam existir mais: “Vi seis ou sete cães a espumar da boca e a ter convulsões. Mas haviam mais. A GNR foi chamada ao local e levou os animais para análise."

Os caçadores que acompanhavam os cães de matilha, começaram a encontrar alguns animais já mortos e outros em grande sofrimento, segundo testemunha o homem, que publicou nas redes sociais o sucedido.

Na aldeia de Codeceiro, perto do local onde se registaram as mortes, foram também encontrados, na via pública, vários cães mortos.

A GNR realizou buscas no local, na procura de vestígios que possam conduzir à causa da morte dos animais.