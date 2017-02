O jovem brasileiro suspeito de matar o segurança de uma discoteca em Coimbra, em janeiro passado, vai aguardar o julgamento em prisão preventiva.

O detido ficou sujeito a Termo de Identidade e Residência e a prisão preventiva", afirmou fonte judicial.

Detido na Galiza, em Espanha, no dia 25 de janeiro, o homem foi interrogado terça-feira durante várias horas no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Coimbra.

Ao fim da manhã, tinha sido entregue na fronteira pelas autoridades espanholas à Polícia Judiciária, que seguidamente conduziu o arguido, de 21 anos e com antecedentes criminais, ao TIC de Coimbra.

A detenção tinha sido efetuada há três semanas, na cidade galega de Vigo, pela Polícia Nacional de Espanha, no âmbito de uma operação em que também participaram elementos da PJ.

As duas polícias agiram em "cumprimento de um mandado de detenção europeu", emitido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Coimbra, indicou na ocasião a Diretoria do Centro da PJ.

Crime na discoteca

O cidadão brasileiro é o presumível autor de um crime de homicídio qualificado, ao ter alegadamente abatido o segurança de uma discoteca com nove disparos de arma de fogo, ao início da manhã do dia 8 de janeiro, quando o estabelecimento de diversão noturna já tinha encerrado.

A vítima é um homem com cerca de 30 anos, natural da Guiné-Bissau, que fazia habitualmente serviço de segurança naquele estabelecimento, no centro de Coimbra, no exterior do qual se verificou o tiroteio.

O crime ocorreu após uma altercação no interior da discoteca, na avenida Afonso Henriques, entre a gerente e uma cliente, supostamente namorada do presumível autor do homicídio.

O segurança interveio para pôr termo à situação e expulsar a mulher do estabelecimento, acabando por ser ferido mortalmente pelo brasileiro.