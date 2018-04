Vai ser proibido ir de carro até às praias da Arrábida localizadas entre Figueirinha e Creiro já na próxima época balnear. O objetivo desta medida, que entra em vigor a 1 de junho, é acabar com o congestionamento e o estacionamento caótico que se verificou nesta zona no ano passado.

A informação foi avançada pela presidente da Câmara Municipal de Setúbal, Maria das Dores Meira, ao jornal Setúbal Mais, esta quinta-feira. A medida ainda não foi aprovada pelo executivo camarário, de maioria absoluta CDU, mas a autarca setubalense já dá como certa a implementação das restrições ao tráfego automóvel.

Para acederem aquelas praias, os banhistas poderão usar um vaivém que vai percorrer esse trajecto.

No início da época balnear o trânsito vai ficar interdito a partir da praia da Figueirinha e o Creiro e vai ser disponibilizado um vaivém para as pessoas usufruírem daquelas praias”, sublinhou a autarca ao jornal local.

O vaivém vai ser pago, mas a câmara ainda não avança um valor.

Os banhistas só poderão levar o carro até à praia da Figueirinha, mas aqui a viatura só poderá ficar no parque de estacionamento pago que está a ser criado e que terá mais de 200 lugares.

Ainda de acordo com o mesmo jornal, o plano da câmara sadina também prevê a proibição do trânsito automóvel do Edifício dos Pilotos ao Portinho da Arrábida. Uma limitação que não se aplica a moradores, comerciantes ou viaturas autorizadas.

No ano passado, o congestionamento de trânsito e o estacionamento caótico nas praias da Arrábida levaram as autoridades a bloquear dezenas de automóveis e a multar os seus condutores.