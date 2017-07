Entre as 20:00 de sábado e as 8:00 de domingo, a Guarda Nacional Republicana, deteve 53 pessoas, na sua maioria nas estradas, essencialmente por excesso de álcool no sangue.

De acordo com um comunicado da GNR, houve "53 detidos em flagrante delito, destacando-se, 30 por condução sob o efeito do álcool e nove por condução sem habilitação legal".

No que respeita ao trânsito, foram detetadas 535 infrações detetadas, "destacando-se 81 por condução com Taxa de Álcool no Sangue superior ao permitido por lei, 73 por excesso de velocidade, 35 por falta de inspeção periódica obrigatória, 29 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças e 21 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução".

Nas estradas, registaram-se 80 acidentes, que provocaram "sete feridos graves" e "41 feridos leves".

A GNR, nas suas operações no território nacional, deteve ainda sete pessoas "por tráfico de estupefacientes e duas por detenção de arma proibida".

A Guarda apreendeu ainda " 502 doses de haxixe, 11,1 gramas de cannabis, três armas de fogo, uma arma branca, 88 munições e 362 euros em numerário".

PSP deteve 42

Entre as 9:00 de sábado e as 9:00 de domingo, o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa fez 42 detenções, entre as quais "13 por tráfico de estupefaciente, seis por especulação, uma por detenção de arma proibida e uma por furto".

Na estrada, a PSP de Lisboa deteve nove indivíduos "por condução sob a influência do álcool e cinco por falta de habilitação legal para conduzir".