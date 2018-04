Um camião despistou-se na VCI e cortou o trânsito no sentido Arrábida-Freixo, perto da saída para Entre-os-Rios.

O veículo pesado de mercadorias, que se despistou pouco depois das 13h00, está a ocupar duas faixas e, por isso, as autoridades fecharam o trânsito, sendo este desviado antes do local. No sentido contrário apenas uma faixa está cortada.

Ao que a TVI apurou, o condutor do camião não teve ferimentos.

