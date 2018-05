Um camião despistou-se, esta segunda-feira à tarde, na 2ª Circular, em Lisboa, junto ao Estádio da Luz. A viatura capotou sobre o separador central e acabou por pegar fogo, que foi prontamente controlado e apagado.

Os Bombeiros Sapadores de Lisboa receberam o alerta às 15:43. De acordo com fonte dos bombeiros à TVI, não há feridos a registar. No local, estão 12 elementos dos bombeiros, apoiados por quatro viaturas, que estão a proceder à "limpeza da via, para normalização do trânsito".

De acordo com fonte da PSP, o acidente aconteceu no sentido Norte-Sul, mas a carga caiu para o sentido contrário, pelo que o trânsito está a ser afetado em ambos os sentidos e está aberta apenas uma via de cada lado. O trânsito está a ser desviado para as vias paralelas.

Também fonte da PSP adiantou à TVI que o camião embateu em "três ou quatro viaturas, antes de capotar" e há registo de que uma pessoa chegou a estar encarcerada.

De acordo com o INEM, foi acionada a VMER do Hospital de Santa Maria. O INEM fala em dois feridos ligeiros, mas sem registo de necessidade de transporte a unidade hospitalar.