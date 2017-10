A GNR do Porto deteve quatro pessoas suspeitas de tráfico de droga e posse de armas, tendo apreendido mais de 2.500 doses de canábis, haxixe e liamba em buscas em Vila Nova de Gaia e Gondomar.

No âmbito de uma investigação pela prática dos crimes de tráfico de estupefacientes e posse de armas proibidas, foram desencadeadas duas operações policiais, tendo sido realizadas três buscas domiciliárias e uma não domiciliária, o que resultou na detenção de quatro homens”, refere a GNR em comunicado.

Durante as operações, realizadas na sexta-feira, foram ainda apreendidas 2.320 doses de canábis, 128 doses de haxixe, 73 doses de liamba, um motociclo furtado, uma pistola de calibre 6,35 milímetros alterada, dois bastões alterados “para aumentar o poder de violência”, diversos artefactos utilizados na secagem de canábis e uma chapa de matrícula falsa.

Três dos detidos – com idades entre os 20 e os 63 anos de idade e com antecedentes criminais por furtos e tráfico de estupefacientes – foram já presentes ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de apresentações periódicas no posto policial.

O quarto detido será presente na segunda-feira ao Tribunal Judicial de Gondomar.