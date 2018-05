Um cidadão estrangeiro foi detido no aeroporto de Lisboa na posse de "elevada quantidade de cocaína", que, caso chegasse aos circuitos ilegais de distribuição, daria para cerca de 30 mil doses individuais, informou esta quinta-feira a Polícia Judiciária.

Segundo adianta a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE) da Polícia Judiciária (PJ), a droga vinha dissimulada na bagagem e a detenção do passageiro, de 35 anos, ocorreu durante o controlo que regularmente é exercido sobre os movimentos de passageiros com origem em países considerados de risco ao nível do tráfico e entrada de droga na Europa.

A polícia indica ainda que a cocaína foi transportada de um país da América Latina (que não especificou) até ao aeroporto Humberto Delgado, Lisboa, e que o arguido ficou a aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva, após interrogatório judicial.